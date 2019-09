Kim Kardashian verriet in einem Interview mit ihrem Ehemann Kanye West für das Magazin „Vogue Arabia“ ganz offen, wie ihr Zehn-Jahres-Plan für sich und ihre Familie aussieht. Die „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin will ein demnach ein Landleben auf einer Ranch führen, trotzdem aber als Anwältin arbeiten. Hier haben wir die Details!

