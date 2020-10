22.10.2020 12:14 Uhr

Kim Kardashian: So wurde ihr zum 40. Geburtstag gratuliert

Happy Birthday, Kim Kardashian! Die „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin feierte am 21. Oktober 2020 ihren 40. Geburtstag und bekam via Instagram zahlreiche, schöne Glückwünsche von ihren Freunden und ihrer Familie.

