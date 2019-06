Montag, 10. Juni 2019 22:00 Uhr

Kim Kardashian und ihr Ehemann, der Rapper Kanye West, sind im Mai stolze Eltern geworden. Nun gab es auch endlich das erste Bild von Sohnemann Psalm zu sehen. Doch nicht nur einen Schnappschuss teilte die „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin, sondern womöglich hat sie auch den Zweitnamen ihres Sprosses verraten. Hier gibt es mehr zum Thema!