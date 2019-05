Mittwoch, 22. Mai 2019 22:00 Uhr

Nachdem Kim Kardashian ein Bild von ihrem Kind Psalm in dessen Babybett postete, machten sich einige ihrer Fans Sorgen um den Kleinen. So meldete sich sogar eine Kinderärztin bei Kim und gab der „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin wichtige Tipps. Hier erfahrt ihr, worum es genau ging.