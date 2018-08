Mittwoch, 29. August 2018 11:05 Uhr

Michael Jackson wäre am 29. August 60 Jahre alt geworden. Im Juni 2009 starb der Musiker an einer Überdosis Propofol. Bis heute hält der sogenannte King of Pop einige Rekorde. Ihr wollt mehr über das Phänomen der Pop-Musik erfahren? Dann schaut hier mal rein!