Kleinflugzeugabsturz in Vermont erschwert Rettungseinsatz

Redaktion Video | 28.02.2025, 13:43 Uhr

Ein Kleinflugzeug ist in einer abgelegenen Region in Vermont auf den Mount Equinox gestürzt. Die Rettung der drei Verletzten gestaltete sich schwierig, da Schnee, Eis und Nebel den Zugang zur Absturzstelle erschwerten. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren stundenlang im Einsatz, um die Insassen zu lokalisieren und per Hubschrauber in Sicherheit zu bringen. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, die Gegend zu meiden, um den Einsatz nicht zu behindern.