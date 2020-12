29.12.2020 14:02 Uhr

Kourtney Kardashian: Baby Nr. 4 auf dem Weg?

Ist bei Kourtney Kardashian etwa Baby Nr. 4 auf dem Weg? Nachdem die „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin auf Instagram Selfies postete, spekulierten ihre Follower nun fleißig über eine mögliche Schwangerschaft.