In „Keeping Up with the Kardashians“ hatte Kourtney Kardashian nun ein ganz besonderes Geständnis für die anderen Clan-Mitglieder parat. Ihre siebenjährige Tochter Penelope gerät immer wieder außer Kontrolle und kratzt um sich. Was nun die Folge war, verraten wir euch hier!

Diesen Beitrag Teilen