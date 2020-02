Auf Netflix begeisterte Noah Centineo jetzt in „To All The Boys: P.S. I Still Love You“, doch es lief nicht immer rosig für den Schauspieler. Jetzt gestand er gegenüber „Harper’s Bazaar“, dass er in seiner Vergangenheit viele Drogen ausprobiert hat. Details gibt es hier.

Diesen Beitrag Teilen