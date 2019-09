Der Trailer zur neuen Episode von „Keeping Up with the Kardashians“ lieferte schockierende Aufnahmen. Hier wurde jetzt offenbar Kris Jenner angegriffen. Obwohl es bisher noch kein Videomaterial von dem Angriff selbst gibt, scheint die Situation ernst gewesen zu sein. Doch was ist wirklich vorgefallen? Erfahrt es hier!

