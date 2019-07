Sonntag, 30. Juni 2019 22:00 Uhr

Nachdem es schon reichlich Kritik an Heidi Klums neuer Casting-Show „Queen of Drags“ gab, meldete sich nun auch Désirée Nick zu Wort und kritisierte die Modelmama heftig. Dabei wurde die 62-Jährige sogar ziemlich persönlich. Erfahrt hier, was sie GNTM-Chefin Heidi vorwirft.