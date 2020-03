Sarah Lombardi zeigte sich vor Kurzem auf ihrem Instagram-Account in einem Video, in dem sie gemeinsam mit Sohnemann Alessio auf einem Spielplatz war. Doch ihre Fans kritisierten diese Aktion, denn während der Corona-Krise sollte man von solchen Orten natürlich Abstand halten. Prompt löschte sie das Video und entschuldigte sich via Instagram-Story bei ihren Fans. Mehr Details gibt’s hier.

