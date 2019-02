Samstag, 2. Februar 2019 12:00 Uhr

Die Erfolgsserie „Melrose Place“ lockte in den Neunzigern immer wieder zahlreiche Fans vor die TV-Bildschirme. Diese verfolgten die zahlreichen Affären und Intrigen von Michael, Amanda, Jake & Co. Was die restlichen Schauspieler neben Heather Locklear & Co. nach der Serie gemacht haben, seht ihr im zweiten Teil unseres Videos.