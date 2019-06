Montag, 10. Juni 2019 22:00 Uhr

Kylie Jenner hat mit ihrer eigenen Kosmetik und ihren Pflegeprodukten ein Vermögen verdient und kann sich jüngste Selfmade-Milliardärin ever nennen. Doch ein Twitter-Aufschrei überschattete nun den Erfolg des Kardashian-Jenner-Sprosses. So soll ihre Beauty-Linie „Kylie Skin“ gar nicht vegan sein. Was dahintersteckt, erfahrt ihr bei uns!