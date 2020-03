Fans von Kylie Jenner haben auf einem neuen Foto der „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin einen Schönheitsmakel entdeckt! So verstörte ihr kurzer Zeh offensichtlich einige Follower. In ihrer Instagram-Story meldete sich Kyle nun dazu zu Wort. Erfahrt hier mehr.

