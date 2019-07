Dienstag, 16. Juli 2019 22:00 Uhr

Kylie Jenner wird zurzeit beschuldigt, bei einer Influencerin auf Instagram dreist geklaut zu haben. Die „Keeping Up With the Kardashians”-Darstellerin postete ein Nacktfoto von sich mit Strohhut. Das kam Amanda Ensing sehr bekannt vor, denn auch sie posierte bereits so für ihre Follower. Ihr wollt wissen, wie die Bilder aussehen und euch eure eigene Meinung dazu bilden? Dann passt jetzt gut auf!