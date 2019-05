Sonntag, 5. Mai 2019 22:00 Uhr

In einem jetzt erst aufgetauchten Video ist ein weiteres Geburtstagsgeschenk von Kylie Jenner für Travis Scott bekannt geworden: Die „Keeping up with the Kardashians“-Darstellerin tätowierte ihren Freund an seiner Birthday-Party vor wenigen Tagen selbst. Das Video sowie weitere Infos kriegt ihr hier!