Sonntag, 3. Februar 2019 23:00 Uhr

Erwarten Kylie Jenner und Travis Scott etwa ihr zweites Baby? Via Insta sorgte Kylie selbst in den letzten Stunden für die Gerüchte mit einem entsprechenden Foto und dem Hashtag „#2“. Was genau es mit der möglichen Schwangerschaft des Models auf sich hat, erfahrt ihr in unserem Video.