Lachgarantie: Dieter Bohlen und Pietro Lombardi begeistern mit neuer Challenge

Redaktion Video | 13.01.2025, 16:01 Uhr

„I make the face, you make the sound“-Challenge: Dieter Bohlen und Freundin Carina sowie Pietro Lombardi mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa beweisen auf Instagram Humor.