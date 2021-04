Lachs-Rezept: Zarter Ofenlachs mit Zitrone

07.04.2021 08:28 Uhr

Wisst ihr, was uns an diesem Fisch besonders gut gefällt? Es ist nicht nur sein feiner Geschmack, sondern vor allem die vielfältigen Möglichkeiten, wie man ihn zubereiten kann: Lachs-Rezepte aus dem Ofen oder in Alufolie gewickelt vom Grill, in der leichten Variante geräuchert im Wrap oder in einer cremigen Sahne-Soße zu Pasta …

Bei all den tollen Rezepten?, die es gibt, würden wir euch natürlich am liebsten alle zeigen. Da das leider nicht geht, haben wir uns für den zarten Ofenlachs mit Zitrone entschieden. Super lecker und perfekt für ein leichtes Abendessen. Probiert es aus!