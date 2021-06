Larissa Marolt wird Jurorin bei „Switzerland’s next Topmodel“

23.06.2021 12:18 Uhr

Larissa Marolt hat „Austria’s next Topmodel“ gewonnen und später auch bei „Germany’s next Topmodel“ mit Heidi Klum mitgemacht. Jetzt wird sie selbst zur Jurorin – und zwar bei „Switzerland’s next Topmodel“.