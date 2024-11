„Leider ist mein Leben nun zu Ende“: TikTok-Star Bella Bradford verkündet eigenen Tod

Redaktion Video | 05.11.2024, 16:46 Uhr

Bella Bradford, der beliebte TikTok-Star, starb mit nur 24 Jahren an einer seltenen Krebsart. In einem emotionalen „Get Ready with Me“-Video, das nach ihrem Tod erschien, verabschiedet sie sich von ihren Fans und spricht über ihren mutigen Kampf gegen die Krankheit.