Leihmutterschaft: Wie sie funktioniert und welche (rechtlichen) Hürden es gibt

12.05.2021 08:50 Uhr

Kann ein Paar aus diversen Gründen keine eigenen Kinder bekommen, kann eine Leihmutterschaft eine Alternative sein. In Deutschland ist sie jedoch verboten. Was es bedeutet, eine ausländische Leihmutter zu suchen, welche rechtlichen Hürden es gibt und was ihr sonst dazu wissen solltet, erfahrt ihr hier.