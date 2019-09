Wieviele andere Stars waren auch Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut am Wochenende auf dem alljährlichen Oktoberfest in München. Und trotz eleganten Dirndls fehlte der Sängerin ein entscheidendes Details an ihrem Outfit. Wie GNTM-Lena Gercke ihr aus der Patsche half und wieviel Spaß die Lenas auf der Wiesn hatten, seht ihr hier!

Diesen Beitrag Teilen