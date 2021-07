Lena Gercke: Freund Dustin Schöne zeigt stolz Tochter Zoe

07.07.2021 10:14 Uhr

Ein Jahr ist es nun her, dass Lena Gercke und ihr Partner Dustin Schöne gemeinsam Eltern geworden sind. Töchterchen Zoe feierte am 6. Juli 2021 ihren ersten Geburtstag. Übrigens am selben Tag wie Papa Dustin! Und der hat es sich zu diesem besonderen Anlass nicht nehmen lassen, gleich zwei Familienfotos bei Instagram zu posten.