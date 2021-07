Lena Gercke, Sara Nuru & Co.: SIE sind mehr als nur GNTM-Models

02.07.2021 07:00 Uhr

Seit 2006 läuft Heidi Klums Modelcastingshow „Germany’s next Topmodel“ im TV. Mittlerweile hat sich in dem Leben vieler ehemaliger GNTM-Models Einiges getan. Und dabei starteten viele eine Karriere auch abseits des Laufstegs. So ist unter anderem Lena Gercke erfolgreiche Unternehmerin und Sara Nuru vertreibt fairen Kaffee. Doch es gibt noch mehr Beispiele, die wir in unserem Video zeigen.