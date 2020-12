16.12.2020 12:12 Uhr

Leni Klum ist tätowiert: DAS sagt Mama Heidi zum Tattoo

Leni Klum ist mit ihren 16 Jahren bereits tätowiert. Aber es ziert nicht irgendein Tattoo die Innenseite ihres Fingers, denn die Beziehung zwischen ihrem Stiefvater Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill ist offenbar so eng, dass sie sich ein gemeinsames Tattoo stechen ließen. Was Mama Heidi dazu sagte, zeigen wir in unserem Video.