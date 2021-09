Leni Klum: Mit IHM für ABOUT YOU auf der Fashion Week

13.09.2021 09:27 Uhr

Was für ein grandioser Auftritt von Leni Klum! Die Tochter von Heidi Klum zog in Berlin während der ABOUT YOU Fashion Week alle Blicke auf sich. Sogar ihre besten Freundinnen durften mit Leni gemeinsam über den Catwalk laufen und außerdem zeigte sie sich mit IHM. Alle Details im Video bei uns!