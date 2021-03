Video: Leni Klum stellt ihre Modelqualitäten wieder unter Beweis

17.03.2021 18:30 Uhr

Leni Klum (16) hatte ein Model-Debüt wie keine andere – der Modelsprössling zeigte ihr Können erstmalig beim gemeinsamen Vogue-Covershooting mit Modelmama Heidi Klum (47). Doch das ist der 16-Jährigen noch nicht genug, denn sie will sich auch fernab von ihrem berühmten Nachnamen einen Namen in der Modelwelt machen.

Erste Einblicke in ein neues Shooting

Im silbernen Zweiteiler und mit lässiger Pose zeigt die schöne Teenagerin, dass sie jetzt schon so professionell posen kann wie ihre Kolleginnen. Ihre knapp 726.000 Follower auf Instagram sind begeistert von den Behind-the-Scenes-Videos, die Leni mit ihnen teilt. „Wie fühlt es sich wohl an, perfekt zu sein“, schreibt dort eine Followerin.

Leni arbeitet mit den Profis

Das Shooting fand mit keinem geringeren als Starfotografen John Rankin statt, der auch Heidis Models bei „Germany’s Next Topmodel“ ablichtet. Heidi Klum teilte auf Instagram stolz weitere Einblicke in das Shooting ihrer Tochter. Auch hier beweist Leni mit verführerischem Blick und gekonntem Augenaufschlag, wie viel Model in ihr steckt.

Die Ausschnitte des Shooting findet ihr im Video: