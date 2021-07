Letizia von Spanien – Floraler Print, durchsichtige Ärmel: Mit diesem Sommerlook haut uns die Königin um

04.07.2021 12:23 Uhr

Flower hat Power – und diese Dame sowieso: Königin Letizia von Spanien versüßt uns die warmen Tage regelmäßig mit sommerlichen Looks. So auch wieder bei ihrem jüngsten Auftritt in Madrid.