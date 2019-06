Dienstag, 18. Juni 2019 22:00 Uhr

Groß geworden ist „Let’s Dance“-Juror Jorge González bekanntermaßen in Kuba. Hier wurde ihm auch seine Liebe zum Tanz in die Wiege gelegt. Bei den „BUNTE Beauty Days“ in Düsseldorf verriet uns die Styling-Ikone jetzt eine prägende Erinnerung an seine Kindheit. Wie die aussieht, erfahrt ihr im Video!