Luca Hänni ist in Trauer, denn sein Hund Saemmy ist verstorben. Das gab der „Let’s Dance“-Kandidat jetzt via Instagram bekannt. Dort verfasste er eine emotionale Nachricht an seinen verstorbenen Vierbeiner. Weitere Details bekommt ihr hier. +++ „Let’s Dance“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.

