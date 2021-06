„Let’s Dance“: Planen Luca Hänni & Christina Luft ihre Hochzeit?

07.06.2021 15:46 Uhr

Luca Hänni und Christina Luft tanzten zuletzt bei der „Let’s Dance Profi-Challenge“ mit. Doch viel spannender fanden Motsi Mabuse und Co., ob das Paar bald schon heiraten wird. Die beiden ließen sich nicht in die Karten gucken, was die Planung ihrer Hochzeit angeht. Immerhin suchen sie aber gerade ein Häuschen.