Bald schon geht „Let’s Dance“ in eine neue Staffel. Während die anderen Profitänzer in der großen Kennenlernshow am 21. Februar 2020 erfahren, mit wem sie tanzen werden, hat Massimo Sinató wegen seines Sieges bei der Profi-Challenge 2019 die Qual der Wahl und darf aussuchen, mit welcher Promidame er performen möchte. Was wohl Ehefrau Rebecca Mir dazu sagt? Alle Details hier!

