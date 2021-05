„Let’s Dance“-Sieger Rúrik Gíslason: Darum bleibt er in Deutschland

31.05.2021 12:52 Uhr

Der einstige Fußball-Profi Rúrik Gíslason gewann kürzlich die RTL-Show „Let’s Dance“ und hat für seine Zukunft weitere Pläne in Deutschland. Er verriet RTL nun, was ihm vorschwebt und ob er weiter im Fernsehen auftreten will. +++ Alle Folgen von „Let’s Dance“ gibt’s auf www.tvnow.de zu sehen.