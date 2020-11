25.11.2020 14:04 Uhr

„Let’s Dance“-Star Christina Luft: Absage an Luca Hänni

Christina Luft erteilte ihrem Liebsten Luca Hänni nun eine klare Absage: Laut „TV Movie“ will der „Let’s Dance“-Star nicht mit ihrem Freund in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Doch was steckt dahinter!?