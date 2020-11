27.11.2020 10:07 Uhr

„Let’s Dance“-Star Massimo Sinató bei „Pretty in Plüsch“ dabei

In der neuen SAT.1-Show „Pretty in Plüsch“, die am 27. November 2020 um 20.15 Uhr startet, müssen Promis gemeinsam mit einer Puppe performen. Auch „Lets Dance“-Star Massimo Sinató lässt sich auf das Live-Abenteuer ein. Wie viel Gesangserfahrung er bislang sammeln konnte, hat er im Interview mit „its in TV“ verraten.