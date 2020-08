19.08.2020 19:10 Uhr

Liam Payne: ‚Die One Direction-Songtexte fallen mir nicht mehr so leicht ein‘

Der Künstler findet es schwierig, sich an die Songtexte zu „erinnern“. Der Musiker verriet, dass er es nicht so einfach findet, sich an die Texte zu erinnern.