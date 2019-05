Sonntag, 12. Mai 2019 22:00 Uhr

Hailey Bieber soll mal wieder schwanger sein. Und dieses Mal machte das Gerücht durch ihre Freundin Kendall Jenner die Runde. Denn in einem Video streichelte das Model der Ehefrau von Justin Bieber sehr verdächtig über den Bauch. Ob diesmal was an den Spekulationen dran ist? Mehr dazu hier!