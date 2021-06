Lili Paul-Roncalli: Baby von Massimo Sinató schon gesehen?

13.06.2021 09:00 Uhr

Bei „Let’s Dance“ konnten sie 2020 Jury und Publikum überzeugen und sich so den Sieg sichern: Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli dürften zu den wohl schönsten Gewinnerpaaren in der Geschichte der Tanzshow zählen. Doch stehen die beiden heute noch in Kontakt und Lili das Baby von Massimo und seiner Liebsten Rebecca Mir schon gesehen? „it’s in TV“ hakte bei der Artistin nach.