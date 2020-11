17.11.2020 12:11 Uhr

Lili Reinhart schockt ihre Fans mit Aussage über „Riverdale“

Lili Reinhart hat auf Twitter eine Aussage über ihren Charakter Betty Cooper in „Riverdale“ gemacht, die Fans schockt. Nun wird spekuliert, was der Figur in Staffel 5 zustoßen könnte.