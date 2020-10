07.10.2020 12:07 Uhr

Lili Reinhart veröffentlicht „Swimming Lessons“ in Deutschland

Die „Riverdale“-Darstellerin Lili Reinhart hat in den USA schon am 29. September ihre Gedichte in dem Buch „Swimming Lessons“ herausgebracht. Ab heute (7. Oktober 2020) gibt es ihr Werk auch in Deutschland zu kaufen.