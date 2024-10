Lisa Marie Presley: Das war ihre größte Angst um ihren Vater Elvis

Redaktion Video | 07.10.2024, 15:03 Uhr

Lisa Marie Presley enthüllt in ihren Memoiren ihre ständige Angst um ihren Vater Elvis. Sie erinnert sich an Momente, in denen sie ihn bewusstlos fand, und schildert, wie sehr sie der Tod des King of Rock ‘n’ Roll prägte. Auch ihr eigenes Leben, von der Drogenabhängigkeit bis zur Rolle als Mutter, spielt eine zentrale Rolle in den Memoiren, die ihre Tochter Riley Keough veröffentlichte.