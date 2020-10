12.10.2020 16:10 Uhr

Lisa und Lena sprechen über ihr angebliches Vermögen

Lisa und Lena haben in einem Interview für „RAW AND UNCUT“ Stellung zu ihrem angeblichen Vermögen in Höhe von 13 Millionen Euro genommen. Sind die beiden Social-Media-Stars etwa wirklich so reich? Details in unserem Video.