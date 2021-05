Lizzy Greene wird 18: SO dankt sie ihren Fans

03.05.2021 11:46 Uhr

Lizzy Greene, bekannt aus der Serie „Nicky, Ricky, Dicky & Dawn“, feierte am 01. Mai ihren 18. Geburtstag. Weil sie so viele Glückwünsche, Fotos und Videos erreichten, dankte sie via Instagram-Story ihren Fans.