Vor einem halben Jahr wurde die Schwester von Musiker Louis Tomlinson leblos in ihrer Wohnung gefunden. Jetzt wurde bekannt, was ihren Tod verursacht hat. Wie aus einem Bericht hervorgeht, konnten Kokain, Oxycontin und Xanax in ihrem Körper gefunden werden. Weitere Details gibt es hier!

