„Love Boat“-Kapitän Gavin MacLeod ist tot

31.05.2021 13:01 Uhr

Neun Jahre begeisterte der US-Schauspieler in der Serie „The Love Boat“. MacLeod wurde 90 Jahre alt. „Unsere Trauer reicht so tief wie der Ozean“, schrieb der Kreuzfahrtkonzern Princess Cruises am Wochenende auf Twitter.