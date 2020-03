Luna Schweiger ist an der Seite ihres Vaters Til Schweiger bereits in jungen Jahren berühmt geworden. So konnte sich die heute 23-Jährige bereits in jungen Jahren als Schauspielerin beweisen. Doch Luna selbst sieht sich gar nicht wirklich als Schauspielerin. Erfahrt hier mehr!

