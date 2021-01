19.01.2021 17:27 Uhr

Lydia Kelovitz: Dieses Horror-Erlebnis steckt hinter ihrer Narbe

Dort schmachtet Lydia Kelovitz unentwegt Dr. Bob an: „Wenn man keine Kondome nimmt, würde ich schwanger werden und dann müsste er mich ja zwangsläufig heiraten.“ Überall, wo die 30-Jährige aufschlägt, sorgt sie für jede Menge Wirbel.

So auch in der letzten DSDS-Staffel von 2020. Dort schockierte Lydia Kelovitz vor allem Chefjuror Dieter Bohlen, als sie im knappen Leder-Outfit, begleitet von zwei spärlich bekleideten Background-Tänzerinnen, mit lautem Kampfgeschrei das Studio stürmte. Bohlen war von Domina-Outfit, Peitsche und den Annäherungsversuchen an die Jury nicht begeistert.

Allerdings gab er Lydia Kelovitz eine zweite Chance. Sie erhielt den Auftrag, sich etwas anzuziehen und noch einmal zu singen. Mit viermal JA wurde sie in den Recall gewählt. Allerdings war Lydias Leben nicht immer sonnig: So trägt die Blondine eine große Narbe am Bauch, die sie an einen Vorfall erinnert, der sie beinahe das Leben gekostet hat.