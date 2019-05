Mittwoch, 8. Mai 2019 22:00 Uhr

Bei der diesjährigen Staffel „Germany’s next Topmodel“ werden die Kandidatinnen Jasmin, die auch Joy genannt wird, und Lena wahrscheinlich nicht auftreten. Die Gründe dafür liegen in Jasmins gesundheitlicher Verfassung und in Lenas Anzeige gegen Jasmin sowie das Kamerateam von GNTM. Erfahrt hier die Details dazu!